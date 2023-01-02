MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 6 Ocak 2023 | Köy sapığı Sinan Sardoğan olayında sıcak gelişme! Arife Gökçe'den sonra...

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN 6 OCAK - TIKLA

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'la ilgili ortaya atılan iddialar izleyenlerin kanını dondurdu.