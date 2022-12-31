Acun Ilıcalı'ya ait Exxen platformunun sevilen projeleri arasında yer alan Gibi dizisinin 3. sezon final fragmanı geldi. Büyük bir ilgiyle beklenen final bölümünün ardından en merak edilenler arasında 4. sezonun gelip gelmeyeceği yer aldı. Peki, GİBİ 4. sezon ne zaman gelecek? GİBİ 4. sezon gelecek mi? İşte merak edilenler...
GİBİ 4.SEZON GELECEK Mİ?
Gibi dizisinin 4. sezonunun geleceği kesinleşti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Feyyaz Yiğit 4. sezonu yazdığını belirtiyor. Katıldıkları bir programda en fazla 4 sezon düşündüklerini ifade eden Feyyaz'ın 5. sezonu çekip çekmeyeceği de büyük merak konusu oldu.
GİBİ 4.SEZON NE ZAMAN GELECEK?
Gibi dizisinin 4. sezonunun ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Bu doğrultuda Gibi'nin 4. sezon Şubat - Mart 2023 gibi Exxen'de yayınlanması bekleniyor.