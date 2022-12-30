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    • Televizyon
    • 30.12.2022 11:57
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    • 30.12.2022 12:00
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    Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları! 31 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında kimler konuk olacak?

    ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel gecesiyle 31 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'da ekranlarda olacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında kimler konuk olacak? Hülya Avşar, Oktay Kaynarca, Sefo kimdir, kaç yaşında, nereli?

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI!

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı, yılbaşı gecesi özel konuklarıyla renk katacak. 3 farklı ünlü ismin katılacağı program komik anlara sahne oldu. Peki 31 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında kimler konuk olacak?

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI!

    Oktay Kaynarca

    Hülya Avşar

    Sefo

    SEFO, JOKER HAKKINI İREM DERİCİ İLE KULLANDI HERKES KAHKAHAYA BOĞULDU

    Birbirinden keyifli anların yaşandığı yarışmada rapçi Sefo joker hakkı için İrem Derici'yi arattı.

    Rapçi, bir soruda takılınca telefon joker hakkını İrem Derici'den yana kullanınca olanlar oldu. Çekimlerim yapıldığı saatte sahnede olan Derici, telefonu çalınca şoke oldu.

        Karşısında Kenan İmirzalıoğlu'nun sesini duyan Derici, müziğin sesini kesip soruyu yanıtlamaya çalıştı.

        Kenan İmirzalıoğlu Derici'nin sahnede olduğunu anlayınca "Sende seyirciye soracaksın galiba" diyerek şaka yaptı.
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        Haberler Televizyon Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları! 31 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında kimler konuk olacak?
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