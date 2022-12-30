Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları! 31 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında kimler konuk olacak?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı, yılbaşı gecesi özel konuklarıyla renk katacak. 3 farklı ünlü ismin katılacağı program komik anlara sahne oldu. Peki 31 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında kimler konuk olacak?