Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları! 31 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında kimler konuk olacak?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı, yılbaşı gecesi özel konuklarıyla renk katacak. 3 farklı ünlü ismin katılacağı program komik anlara sahne oldu. Peki 31 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında kimler konuk olacak?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI!
SEFO, JOKER HAKKINI İREM DERİCİ İLE KULLANDI HERKES KAHKAHAYA BOĞULDU
Birbirinden keyifli anların yaşandığı yarışmada rapçi Sefo joker hakkı için İrem Derici'yi arattı.
Rapçi, bir soruda takılınca telefon joker hakkını İrem Derici'den yana kullanınca olanlar oldu. Çekimlerim yapıldığı saatte sahnede olan Derici, telefonu çalınca şoke oldu.