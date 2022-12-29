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    • Televizyon
    • 29.12.2022 11:02
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    • 29.12.2022 11:02
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    Wednesday 2. sezon 1. bölüm Türkçe dublaj yayınlandı mı? Wednesday dizisi 2. sezon ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak?

    Wednesday dizisi hakkında aramalar hız kazandı. Diziyi tek solukta bitiren izleyiciler ikinci sezon için araştırmalara başladı. Addams Ailesi'ni konu alan dizi doğaüstü ve ürpertici bir konuya sahip. Peki, Wednesday dizisi 2. sezon ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon 1. bölüm Türkçe dublaj yayınlandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Wednesday dizisi 2. sezon ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon 1. bölüm Türkçe dublaj yayınlandı mı?

    Wednesday 2. sezon hakkında aramalar hız kazandı. Dizinin 1. sezonunu izleyenler 2. sezon tarihini merak edip araştırmaya başladı. Peki, Wednesday dizisi 2. sezon ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon 1. bölüm Türkçe dublaj yayınlandı mı? İşte merak edilenler!

    WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON VAR MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Netflix'in ilk sırasında günlerdir yerini koruyan dizi Wednesday, 85 ülkede adından söz ettirdi. Addams Ailesi'ni konu alan Wednesday dizisi, doğaüstü ve ürpertici bir atmosfere sahip.

    WEDNESDAY İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Diziyi bir solukta bitiren hayranlar, ikinci sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, yapım şirketinden konu hakkında bir açıklama gelmedi.

        WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

        Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.
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        Haberler Televizyon Wednesday 2. sezon 1. bölüm Türkçe dublaj yayınlandı mı? Wednesday dizisi 2. sezon ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak?
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