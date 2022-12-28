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    • Televizyon
    • 28.12.2022 11:16
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    • 28.12.2022 11:21
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    28 Aralık Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 28 Aralık 2022 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...

    Bu soğuk kış gününde evde ayaklarını uzatıp dizi keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışını yakından takip ediyor. Bu nedenle diziseverler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 28 Aralık yayın akışı ve konu hakkında merak edilenler:..

    takvim.com.tr
    28 Aralık Çarşamba YAYIN AKIŞI

    Bu akşam dizi izlemek isteyenler kanallarda yer alan yapımları merak ediyor.

    28 ARALIK ÇARŞAMBA BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Hayat Şarkısı

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 O Kız

    00:15 Camdaki Kız

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    02:45 Kızılcık Şerbeti

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Bir Küçük Gün Işığı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        08:45 Bu Toprağın Sesi

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Yeşil Deniz

        15:20 Adını Sen Koy

        16:30 Seksenler

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kasaba Doktoru

        00:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Mesut Yar ile Bugün

        09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

        10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

        16:00 Söz

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Toprak İle Fidan

        20:00 Çöp Adam

        00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

            TV8 YAYIN AKIŞI

            07:15 8'de Sağlık

            08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

            10:30 Yazgı

            11:45 Kadere Karşı

            13:00 Canım Annem

            14:00 Doya Doya Moda

            16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

            20:00 Sıfırıncı Gün

            00:15 Dizi

            FOX TV YAYIN AKIŞI

            07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

            10:15 Ekonomi Arası

            10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

            12:45 En Hamarat Benim

            16:30 Hayatımın Şansı

            19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

            20:00 Hayatımın Şansı

            02:00 En Hamarat Benim
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            Haberler Televizyon 28 Aralık Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 28 Aralık 2022 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...
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