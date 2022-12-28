02:00 En Hamarat Benim

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

12:45 En Hamarat Benim

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

28 Aralık Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 28 Aralık 2022 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...