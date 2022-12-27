Çöp Adam gerçek mi, kimin eseri? Çöp Adam dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlama?

Çöp Adam dizisi ilk bölümüyle bu akşam Star TV'de izleyicinin beğenisine sunulacak. Artık her hafta Çarşamba akşamı yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu kadar gerçek hikayesi de merak konusu oldu. Peki Çöp Adam dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlama? Çöp Adam gerçek mi, kimin eseri? Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyor. İşte detaylar...
ÇÖP ADAM DİZİSİ UYARLAMA MI, HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında yer alan bir hikayeden uyarlanmıştır. Hikayenin gerçek sahipleri ise etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen dizinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Sıra dışı bir şekilde yolları kesişen Tamer ve Peri'nin başından geçen hikayeyi anlatan Çöp Adam'ın konusu ise şöyle;
Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.
Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur.
Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent'in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.
Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.