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    • Televizyon
    • 27.12.2022 08:03
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    • 27.12.2022 08:03
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    Al Sancak dizisi yayın tarihi ve oyuncuları... Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?

    TRT1, 2023 yılına damga vuracak yeni dizisini duyurdu. Başrollerinde Uğur Güneş'in rol aldığı Al Sancak dizisinin ilk tanıtım videsu büyük ilgi gördü. Peki, Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak? Al Sancak dizisi konusu nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak?

    TRT1, 2023 yılına damga vuracak yeni dizisini duyurdu. Başrollerinde Uğur Güneş'in rol aldığı Al Sancak dizisinin ilk tanıtım videsu büyük ilgi gördü. Peki, Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak? Al Sancak dizisi konusu nedir? İşte detaylar...

    AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Al Sancak dizisi hakkında araştırmalar hızlandı. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte büyük ilgi gören dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Al Sancak dizisinin 2023 yılının ilk aylarında TRT 1 ekranlarında yer alması bekleniyor.

    AL SANCAK KONUSU NEDİR?

    Dizi tanıtım fragmanında yer alan sözler şu şekilde;

    "Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var… Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var"

        AL SANCAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

        Dizinin oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Gülsim Ali İhsan, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Yenilmez, Esra Bilgiç ve Emre Dinler gibi başarılı oyuncular yer alacak.

        AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Dizinin yayın tarihi hakkında "yakında" bilgisi paylaşıldı. Tam tarih henüz belli değil.
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        Haberler Televizyon Al Sancak dizisi yayın tarihi ve oyuncuları... Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?
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