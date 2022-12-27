27 Aralık Salı bu akşam hangi diziler var? 27 Aralık 2022 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Yasak Elma

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

23:45 Hayatımın Şansı

02:15 En Hamarat Benim

04:45 Son Yaz

06:00 Kefaret