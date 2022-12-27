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    • Televizyon
    • 27.12.2022 16:53
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    • 27.12.2022 16:53
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    27 Aralık Salı bu akşam hangi diziler var? 27 Aralık 2022 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...

    Bu soğuk kış gününde evde ayaklarını uzatıp dizi keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışını yakından takip ediyor. Bu nedenle diziseverler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, 27 Aralık Salı bu akşam hangi diziler var* 27 Aralık yayın akışı nasıl? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    27 Aralık Salı bu akşam hangi diziler var?

    Bu akşam dizi izlemek isteyenler kanallarda yer alan yapımları merak ediyor. İşte 27 Aralık Salı yayın akışı...

    27 ARALIK SALI BU AKŞAM HANG DİZİLER VAR?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Hayat Şarkısı
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 O Kız
    02:45 Gelinim Mutfakta
    05:00 Kavak Yelleri

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Baba
    00:15 Sipahi
    02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri
        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Mutfak Bahane
        16:00 Esra Erol'da
        19:00 ATV Ana Haber
        20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
        00:20 Aldatmak
        02:20 Mutfak Bahane
        05:50 Hercai

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:25 Hangimiz Sevmedik
        08:45 Bu Toprağın Sesi
        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
        13:15 Yeşil Deniz
        15:20 Adını Sen Koy
        16:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
        19:00 Ana Haber
        19:55 İddiaların Aksine
        20:00 Yürek Çıkmazı
        23:45 Yerli Sinema Kurtuluş Hattı
        02:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
        04:20 Yeşil Deniz

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Mesut Yar ile Bugün
        09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
        10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
        16:00 Söz
        18:15 Star Ana Haber
        19:00 Toprak İle Fidan
        20:00 Gecenin Ucunda
        00:15 Çöp Adam
        03:30 Hayat Bazen Tatlıdır
        05:00 Söz

            TV8 YAYIN AKIŞI

            06:00 Canım Annem
            07:15 8'de Sağlık
            08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
            10:30 Yazgı
            11:45 Kadere Karşı
            13:00 Canım Annem
            14:00 Doya Doya Moda
            16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
            20:00 MasterChef Türkiye
            00:15 Tuzak
            02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
            04:30 Doya Doya Moda

            FOX TV YAYIN AKIŞI

            07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
            10:15 Ekonomi Arası
            10:20 Yasak Elma
            12:45 En Hamarat Benim
            16:30 Yasak Elma
            19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
            20:00 Bir Peri Masalı
            23:45 Hayatımın Şansı
            02:15 En Hamarat Benim
            04:45 Son Yaz
            06:00 Kefaret
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            Haberler Televizyon 27 Aralık Salı bu akşam hangi diziler var? 27 Aralık 2022 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...
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