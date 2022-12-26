Show'un Baba dizisi ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte? Baba dizisi final mi yaptı, neden? BABA 28. BÖLÜM İZLE!

Baba dizisi her Salı yeni bölümüyle Show'da izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in paylaştığı dizi ile ilgili üzen karar verildi. Peki Baba dizisi final mi, neden? Show'un Baba dizisi ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte? İşte yanıtları ve 28. BÖLÜM izleme ekranı!
BABA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK, NEDEN?
Baba dizisinin ekran macerası Ocak ayı gelmeden bitiyor. Dizi ile ilgili yapılan açıklamada "15 Şubat 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelen Baba projemiz 30. bölümüyle aralık ayı sonunda serüvenini noktalayacak. Bizi seven ve takip eden tüm seyircilertimize teşekkür ederiz" denildi.
BABA DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Show Tv'nin Baba dizisi 30. bölümünde final yapacak. Bu bilgiye göre Baba 27 Aralık Salı akşamı final bölümüyle ekranlara gelecek.