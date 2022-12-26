MÜGE SON BÖLÜM İZLE - ATV CANLI YAYIN - 26 ARALIK 2022 | Son dakika: Hüda - Ferdi Özden, Ezel Bayraktar ve Arife Gökçe gelişmeleri...

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Kaçan bir kadın, 'pes' dedirten olaylar, hayrete düşüren iddialar! Olumsuzlukların ortasında büyüyen bir bebek! Hüda Özden ve her söylediğini unutan kocası Müge Anlı'da...
Kabusa dönen rüya, dağılma noktasına gelen bir yuva! Denemeler, yanılmalar, yeni başlangıçlar! Ezel Bayraktar hayallerinin kahramanı olabilecek mi? Aslanhan çifti sil baştan diyecek mi?