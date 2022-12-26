''Elveda Gözcü'' Defteri kapandı! 3 karakterin cenazesi kalktı! İşte kadroya veda eden isimler... Teşkilat dizisinin demirbaşları gitti!

Zehra yaşananlardan dolayı hala kendisini suçlarken en büyük destekçisi Ömer oldu. Annesi Sacide'yle birlikte Zehra ve kızına evinin kapılarını açtı.

Hasan Atmaca içinse çember giderek daralmaya başladı. Ömer'in tepkisi Efkar'ın Hasan Atmaca konusunda yeni bir adım atmasına sebep oldu.

CELİNE KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI!

Francis, Seyyar'ın Teşkilat tarafından deşifre olduğunu öğrenince kendi elemanından kurtulmak isterken Sermet'in vurulmasına sebep oldu.