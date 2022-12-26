''Elveda Gözcü'' Defteri kapandı! 3 karakterin cenazesi kalktı! İşte kadroya veda eden isimler... Teşkilat dizisinin demirbaşları gitti!

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi Teşkilat'ta yaprak dökümü yaşandı. TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kırmaya devam eden dizinden 3 ismin ayrılığı herkesi şoke etti. İşte detaylar...
TEŞKİLAT'TA 3 ÖNEMLİ AYRILIK KARARI!
Teşkilat dizinin 59. bölümün yayınlanmasıyla birlikte 2 oyuncunun vedası ortaya çıktı. Her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin son bölümü çok konuşuldu.
Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin üstlendiği fenomen dizinin başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu, paylaşırken oyuncu kadrosunda Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Serdar Yeğin gibi usta oyuncular yer alıyor.
Genç oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in de yeni sezonda kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecan iyice zirveye ulaşmış durumda.
KİMLER VEDA EDİYOR?
Öte yandan bir süredir Teşkilat dizisinden ayrılığı gündemden düşmeyen usta oyuncu Atılay Uluışık yani Sermet karakteri kadroya veda etti. Teşkilat Sermet karakteriyle 3 sezondur kadroda yer alan Atilay Uluışık'ın vedası hafızalardan silinmeyecek.
Rekortmen dizi Teşkilat'a veda eden bir diğer önemli isim ise Serdar Yeğin oldu.