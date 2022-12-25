BABA'NIN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Selahattin, Firuze'den istediğini alamayınca faturasını onun çok yakınlarından çıkarırken, Firuze çözümü kendisini ait hissettiği yerde bulur. Çöpköy'de devam eden direnişe sabrı kalmayan Selahattin, sürpriz bir ismin yardımıyla herkesin hayatını alt üst eden planını devreye sokar.

Her an mücadeleye hazır Çöpköy halkı bu sefer kendilerini çetin bir çıkmazın içinde bulur.