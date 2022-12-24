Kızılcık Şerbeti 9. bölüm FULL HD Youtube kesintisiz, tek parça - Kızılcık Şerbeti 9. bölüm İZLE

Fatih'in kimseye danışmadan bir otel alması Abdullah'ı çok sinirlendirir ancak artık olan olmuştur. Parkta verdiği özel konserden sonra Umut'un, Nursema'ya bir sürprizi daha olacaktır. Nursema'yı çok mutlu eden bu haber onun hat çalışmalarıyla bir sergiye katılabilecek olmasıdır. Fatih'in babasıyla ortak bir otel aldığı haberi Doğa'yı hiç mutlu etmez. Aynen bu haberi paylaştığı Kıvılcım'ı da çok germiştir. Doğa'nın, Fatih'in arkadaş ortamından duyduğu rahatsızlık büyük sorunlara neden olurken, Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından büyük risk altındadır.