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    • 24.12.2022 09:44
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    • 24.12.2022 09:45
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    Kızılcık Şerbeti 9. bölüm FULL HD Youtube kesintisiz, tek parça - Kızılcık Şerbeti 9. bölüm İZLE

    Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı.

    takvim.com.tr
    Kızılcık Şerbeti 9. bölüm

    Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İşte Kızılcık Şerbeti 9. bölüm yayını...

    Kızılcık Şerbeti son bölümü izlemek için: https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/kizilcik-serbeti-sezon-1-bolum-9-izle/108775

    KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Doğa'ya haksız yere çıkıştığını düşünüp, yaptığına pişman olan Fatih eve geri döndüğünde Doğa'nın evi terk ediyor olduğunu görüp arkasından gider ve onu annesinin evinin önünde yakalayıp bu terk edişten vazgeçmesini sağlar. Fatih'e doğum günü kutlaması yapmak isteyen Doğa, bunu kendi evlerinde yapamayacağını anlayınca aklına çok cazip bir fikir gelir. Alev de bu konuda kendisine yardım edecektir.

    Fatih'in kimseye danışmadan bir otel alması Abdullah'ı çok sinirlendirir ancak artık olan olmuştur. Parkta verdiği özel konserden sonra Umut'un, Nursema'ya bir sürprizi daha olacaktır. Nursema'yı çok mutlu eden bu haber onun hat çalışmalarıyla bir sergiye katılabilecek olmasıdır. Fatih'in babasıyla ortak bir otel aldığı haberi Doğa'yı hiç mutlu etmez. Aynen bu haberi paylaştığı Kıvılcım'ı da çok germiştir. Doğa'nın, Fatih'in arkadaş ortamından duyduğu rahatsızlık büyük sorunlara neden olurken, Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından büyük risk altındadır.

        KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

        İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım ( Evrim Alasya ), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

        KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

        Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.
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