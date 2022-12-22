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    • 22.12.2022 08:03
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    • 22.12.2022 08:03
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    Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Star'ın yeni dizisi Çöp Adam nerede çekiliyor, yalı kimin? Oyuncular ve karakterleri...

    Başrolünde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi 1. bölümüyle bu akşam Star'da ekrana gelecek. Diziyi merakla bekleyen seyirciler bir yandan da araştırmalar yapıyor. Peki Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Star'ın yeni dizisi Çöp Adam nerede çekiliyor? İşte oyuncuların isimleri ve karakterleri...

    takvim.com.tr
    Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

    Başrolünde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi 1. bölümüyle bu akşam Star'da ekrana gelecek. Diziyi merakla bekleyen seyirciler bir yandan da araştırmalar yapıyor. Peki Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Star'ın yeni dizisi Çöp Adam nerede çekiliyor? İşte oyuncuların isimleri ve karakterleri...

    ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    TAMER YILMAZ - ENGİN ALTAN DÜZYATAN

    PERİ YILDIRIM SONAD - ELÇİN SANGU

    BERRİN YILMAZ - SEDEF AVCI

    AYSEL YILMAZ - FÜSUN DEMİREL

    BÜLENT YILMAZ - SALİH KALYON

    MERYEM YILMAZ - ELÇİN AFACAN

    SEKO - ALİ YOĞURTÇUOĞLU

    YAVUZ KARADUMAN -CANKAT AYDOS

    DAMLA YILMAZ - GÜLİZAR NİSA URAY

    ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM ÖZETİ

    Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

    Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur.

    Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent'in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

    Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.

        ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

        Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

        Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur. Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent'in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

        Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.

        ÇÖP ADAM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Çöp Adam dizisinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ilçesinde gerçekleştiriliyor. Ancak yalının kime ait olduğu hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.
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        Haberler Televizyon Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Star'ın yeni dizisi Çöp Adam nerede çekiliyor, yalı kimin? Oyuncular ve karakterleri...
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