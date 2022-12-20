BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 14.. BÖLÜM CANLI İZLE || Ben Bu Cihana Sığmazam 14. bölüm tek parça FULL HD canlı yayın izle

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 14. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 20 Aralık Salı günü yayınlanan 14. bölümünde neler yaşandığı seyirciler tarafından merak ediliyor.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 14. BÖLÜM KONUSU
Jean Luc, Gülendam'a kaybettiği oğlu Yıldırım Türk'ün oğlu olduğunu ve babasının intikamını almaya geldiğini söyler. Gülendam, Jean Luc'un babasının intikamını kimden alacağını merak eder. Jean Luc, Gülendam'a Cezayir ve ailesiyle ilgili sırlar verir. Gülendam, ailesini temelden sarsacak bilgilere inanmak istemese de içine bir kuşku düşer.