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    • Televizyon
    • 20.12.2022 20:53
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    • 20.12.2022 20:54
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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 14.. BÖLÜM CANLI İZLE || Ben Bu Cihana Sığmazam 14. bölüm tek parça FULL HD canlı yayın izle

    ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Aralık Salı akşamı 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden izlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte Ben bu Cihana Sığmazam 14. bölüm....

    takvim.com.tr
    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 14.. BÖLÜM CANLI İZLE

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 14. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 20 Aralık Salı günü yayınlanan 14. bölümünde neler yaşandığı seyirciler tarafından merak ediliyor.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 14. BÖLÜM CANLI YAYIN

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 14. BÖLÜM KONUSU

    Jean Luc, Gülendam'a kaybettiği oğlu Yıldırım Türk'ün oğlu olduğunu ve babasının intikamını almaya geldiğini söyler. Gülendam, Jean Luc'un babasının intikamını kimden alacağını merak eder. Jean Luc, Gülendam'a Cezayir ve ailesiyle ilgili sırlar verir. Gülendam, ailesini temelden sarsacak bilgilere inanmak istemese de içine bir kuşku düşer.

        Tatavlalı, Jean Luc'un kim olduğunu çözmeye çalışırken, bir yandan da Cezayir'in zayıf düştüğünü görüp onu tuzağına çeker. Tatavlalı, Cezayir'i akıl oyunlarıyla dolu sürpriz tuzaklara çeker. Cezayir'in ailesiyle ilgili bazı durumlarla yüzleşmesini sağlar.Leyla, Meltem'e Firuze'den çaldığı bilekliği geri vermesi için baskı yapar. Meltem ve Leyla, Firuze'den özür dilemek için görüşme talebinde bulunur. Leyla ve Firuze'nin karşılaşmasında Leyla, Firuze'yi derinden yaralayacak sözler eder.

        Leyla'nın Firuze'den zorla özür diletmesi Meltem'in Leyla'ya düşman olmasına sebep olur. Meltem'in üzüntüsünü gören Bekir, farklı hesaplar yapmaya başlar. Bekir geri dönülmez yollara girmek üzeredir. Jean Luc iddialarını kanıtlayabilecek mi? Firuze üzerinde oluşan kuşkuların farkına varacak mı? Tatavlalı, Cezayir'i tuzağına düşürebilecek mi?

        OYUNCULAR

        Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)
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