Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 20.12.2022 19:13
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    • 23.12.2022 16:25
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    ESRA EROL İZLE - ATV CANLI YAYIN - 23 ARALIK 2022 | Kocası, teyzesinin geliniyle kaçtı! Yasemin, kocası Ali ile ilk kez karşı karşıya...

    ATV canlı yayın izle... Esra Erol'da bugün ele alınan konular yine milyonları ekran başına kilitliyor. Yasemin, kocası Ali ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Kocası, teyzesinin geliniyle kaçtı! Yayından sonra Saadet bebeği Oruç'a gösterdi mi? Oruç DNA testini kabul etti mi? Canlı yayın bitti, Yeliz aylar sonra oğlu ile karşı karşıya geldi! Nergiz Abla'nın 'eve dön' çağrısına Gamze'nin son sözü ne olacak? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında...

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Yasemin, kocası Ali ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Kocası, teyzesinin geliniyle kaçtı!


    Yayından sonra Saadet bebeği Oruç'a gösterdi mi? Oruç DNA testini kabul etti mi?


        Canlı yayın bitti, Yeliz aylar sonra oğlu ile karşı karşıya geldi!

        Nergiz Abla'nın eve dön çağrısına Gamze'nin son sözü ne olacak?

        Erdi tek başına gelecek. Gerçekleri itiraf edecek!

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            Erdi ile Gamze hafta sonu ne karar aldılar? Ayrılıyorlar mı?

            "Oruç beni evleneceğiz diye kandırdı, eski eşine döndü. 11 aylık bebeğimiz var."
                Asgari ücret zammını fırsat bilip zam yaptılar
                Haberler Televizyon ESRA EROL İZLE - ATV CANLI YAYIN - 23 ARALIK 2022 | Kocası, teyzesinin geliniyle kaçtı! Yasemin, kocası Ali ile ilk kez karşı karşıya...
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