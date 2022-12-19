Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 19.12.2022 19:02
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    • 20.12.2022 17:17
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    ESRA EROL İZLE - ATV CANLI YAYIN - 20 ARALIK 2022 | Erdi gerçekleri itiraf edecek!

    ATV canlı yayın izle... Esra Erol'da bugün ele alınan konular yine milyonları ekran başına kilitliyor. Erdi gerçekleri itiraf edecek! Annesi Yeliz, evi arabayı sattı. Parayı kripto'da batırdı! Yeliz ile ilgili son dakika gelişmesi. Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında...

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Erdi tek başına gelecek. Gerçekleri itiraf edecek!

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        Haberler Televizyon ESRA EROL İZLE - ATV CANLI YAYIN - 20 ARALIK 2022 | Erdi gerçekleri itiraf edecek!
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