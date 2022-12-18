Gönül Dağı 79. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Gülsim Ali İlhan'ın kırıntısının kalmadığı dizide bir cenaze daha kalktı! 'Aç gözlerini!'

Gönül Dağı'na bir isim daha veda ediyor. TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşan Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Son sezonda Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakterinin hikayesi sona ermişti. Yerine ise Berfin Kıymaz Aylin karakteriyle dahil edilmişti. Ancak bir kaç bölüm sonra Kıymaz diziden çıkartıldı.