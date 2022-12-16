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    • 16.12.2022 19:29
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    YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM CANLI İZLE STAR TV! 16 Aralık 2022 Yalı Çapkını yeni bölüm canlı, full, HD, kesintisiz izle YOUTUBE!

    Yalı Çapkını bu akşam saat 20:00'da Star'da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 13. bölümü kaçırmadan canlı izlemek isteyen diziseverler internet arama motorlarında Star ve Youtube linklerini araştırmaya başladı. İşte YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM CANLI İZLE STAR TV! 16 Aralık 2022 Yalı Çapkını yeni bölüm canlı, full, HD, kesintisiz izle YOUTUBE!

    YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM CANLI İZLE STAR TV!

    Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi 13. bölümüyle 16 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanacak. Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'i öpmesi herkesi şoke etti. İşte YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ STAR TV! Yalı Çapkını yeni bölüm canlı, full, HD, kesintisiz izleme ekranı YOUTUBE!

    Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için aşağıya Star TV linkini bıraktık. Linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak Yalı Çapkını'nı Star TV ekranından canlı izleyebilirsiniz.

    https://www.startv.com.tr/canli-yayin

    GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NA GİDEN O İSİMMİŞ

    Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

    DİZİDEKİ KARAKTERLER VE YAŞANANLAR GERÇEK Mİ?

    Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, dizi hakkında yaptığı bir açıklamayla "Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?" sorusuna yanıt verdi. Buğdaycıoğlu, diziyle ilgili şunları söyledi:

    "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka"

        YALI ÇAPKINI KİMİN HİKAYESİ?

        Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Gülseren Buğdaycıoğlu'na giden isim, izleyiciler tarafından merak edildi. Bilal Özcan ise sunuculuğunu üstlendiği magazin programında Gülseren Buğdaycıoğlu'na başvuran ismi açıkladı.

        Yalı Çapkını dizisi hakkında konuşan Özcan, şunları söyledi: "Gülseren Buğdaycıoğlu'na gidip derdini anlatan, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun da bu hikayeyi ortaya çıkarmasına sebep olan, ilk kıvılcımı yakan kim? Benim düşüncelerim Ferit yönündeydi. Çok git gel yaşıyordu. Ekipte çalışan bir kaynaktan kim olduğunu öğrendim.

        Gülseren Buğdaycıoğlu'na giden Ferit'miş. O başvurup, tedavi olmuş. Son bölüme kadar Ferit'in davranışlarını şımarıklık gibi yorumluyorduk. Ancak son bölümde Ferit çıldırdı.

        Biz Yalı Çapkını'nda Ferit'in hikayesini izliyoruz.''

        Bunun üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, "Gülseren Buğdaycıoğlu'nun dizilerinde hep kadınların hikayesini izledik. Bir erkeğin hikayesini izliyoruz... Çok şaşırtıcı ve değişik" yorumunda bulundu.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM CANLI İZLE STAR TV! 16 Aralık 2022 Yalı Çapkını yeni bölüm canlı, full, HD, kesintisiz izle YOUTUBE!
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