Başrolünde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi 1. bölümüyle bu akşam Star'da ekrana gelecek. Diziyi merakla bekleyen seyirciler bir yandan da araştırmalar yapıyor. Peki Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Star'ın yeni dizisi Çöp Adam nerede çekiliyor? İşte oyuncuların isimleri ve karakterleri...
ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
TAMER YILMAZ - ENGİN ALTAN DÜZYATAN
PERİ YILDIRIM SONAD - ELÇİN SANGU
BERRİN YILMAZ - SEDEF AVCI
AYSEL YILMAZ - FÜSUN DEMİREL
BÜLENT YILMAZ - SALİH KALYON
MERYEM YILMAZ - ELÇİN AFACAN
SEKO - ALİ YOĞURTÇUOĞLU
YAVUZ KARADUMAN -CANKAT AYDOS
DAMLA YILMAZ - GÜLİZAR NİSA URAY
ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM ÖZETİ
Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.
Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur.
Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent'in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.
Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.