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    • Televizyon
    • 16.12.2022 08:01
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    • 16.12.2022 08:01
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    Show'un Baba dizisi ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte? Baba dizisi final mi yaptı, neden? BABA 28. BÖLÜM İZLE!

    Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi reytinglerin düşmesi nedeniyle final kararı aldı. Dizinin takipçileri final bölümünün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki Show'un Baba dizisi ne zaman bitecek, hangi tarihte? İşte BABA 28. BÖLÜM CANLI İZLE full, HD!

    takvim.com.tr
    Baba dizisi final mi, neden?

    Baba dizisi her Salı yeni bölümüyle Show'da izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in paylaştığı dizi ile ilgili üzen karar verildi. Peki Baba dizisi final mi, neden? Show'un Baba dizisi ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte? İşte yanıtları ve 28. BÖLÜM izleme ekranı!

    BABA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK, NEDEN?

    Baba dizisinin ekran macerası Ocak ayı gelmeden bitiyor. Dizi ile ilgili yapılan açıklamada "15 Şubat 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelen Baba projemiz 30. bölümüyle aralık ayı sonunda serüvenini noktalayacak. Bizi seven ve takip eden tüm seyircilertimize teşekkür ederiz" denildi.

    BABA DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

    Show Tv'nin Baba dizisi 30. bölümünde final yapacak. Bu bilgiye göre Baba 27 Aralık Salı akşamı final bölümüyle ekranlara gelecek.

    BABA 28. BÖLÜM İZLE!

        BABA'NIN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Selahattin, Firuze'den istediğini alamayınca faturasını onun çok yakınlarından çıkarırken, Firuze çözümü kendisini ait hissettiği yerde bulur. Çöpköy'de devam eden direnişe sabrı kalmayan Selahattin, sürpriz bir ismin yardımıyla herkesin hayatını alt üst eden planını devreye sokar.

        Her an mücadeleye hazır Çöpköy halkı bu sefer kendilerini çetin bir çıkmazın içinde bulur.

        Kadir içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya çalışırken Selahattin her şeyi daha farklı noktaya getirecek hamlesiyle herkesi şaşkına çevirir.

        BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…

        Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.
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        Yıl sonunda tamam
        Haberler Televizyon Show'un Baba dizisi ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte? Baba dizisi final mi yaptı, neden? BABA 28. BÖLÜM İZLE!
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