Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Gönül Dağı hasreti bitiyor! Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren ilgi ile izlenen fenomen dizi verilen aradan kurtuluyor. Cumartesi günlerinin vazgeçilmez dizisinin yetmiş sekizinci bölüm tarihi açıklandı. Peki Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE!