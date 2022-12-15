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    • Televizyon
    • 15.12.2022 11:35
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    • 15.12.2022 11:35
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    Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 3 haftadır yayınlanmıyordu. Güzel haber sonunda geldi. Gönül Dağı yeni bölümüyle o tarihte izleyicisiyle buluşacak. İşte Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI! Peki Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Gönül Dağı hasreti bitiyor! Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren ilgi ile izlenen fenomen dizi verilen aradan kurtuluyor. Cumartesi günlerinin vazgeçilmez dizisinin yetmiş sekizinci bölüm tarihi açıklandı. Peki Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE!

    GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Gönül Dağı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 20:00'da yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.

    GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Amcaoğulları, sıcak su ihalesi için çalışırken davalık oldukları Şilililerden kötü bir hamle gelir. Amcaoğulları başlarındaki sorunu herkesten gizler. Amcaoğulları bu zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

    Kaya kuzenler ellerindeki peteklerin yetmeyeceğini düşününce farklı yöntemlere başvurmaya kalkışacak.

    Selma Öğretmen, okuldaki çocuklara laboratuvar yapmak için uğraşırken işi zorlaşmıştır. Selma Öğretmen'in azminden etkilenip ona yardım etmeye kim karar verir?

    Rıfat ve Mihriban, mutlu evliliklerini sürdürmeye çalışırken Hacer'in gölgesi üzerlerindedir. Hacer'in olmayacak davranışları, Rıfat'a hangi kararları aldırmaya sevk edecektir?

        GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

        Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül rol alıyor.
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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