Duy Beni'nin Ekim'iydi! Rabia Soytürk dizi biter bitmez o projeyle anlaştı! Yeni dizisi büyük sükse yaratacak!

Alparslan Büyük Selçuklu, Duy Beni gibi fenomen dizilerde rol alan Rabia Soytürk'ün yeni projesi belli oldu. Dizisi final yapar yapmaz teklif yağmıştı. Peki hangi projeye evet dedi? İşte Soytürk'ün yeni dizisi...
RABİA SOYTÜRK MEKTUP DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE!
Most Yapım imzalı ve Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Mektup dizisinin başrolü belli oldu. Gelen bilgiye göre Rabia Soytürk Mektup dizisinde başrol olarak izleyici karşısına çıkacak.
Öte yandan diziyle ilgili cast çalışmalarının sürdüğü ve oyuncu kadrosunun çok yakında belli olacağı bilgisi verildi.
TEKLİF YAĞMURUNA TUTULMUŞTU
Dizisi final yapar yapmaz teklif yağmuruna tutulan Rabia Soytürk senaryoları inceledikten sonra kararını verdi.
RABİA SOYTÜRK KİMDİR?
Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şahsiyet, Özgür Dünya gibi pek çok projede yer aldı.