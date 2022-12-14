Show TV'nin Sipahi dizisi uyarlama mı, hikayesi gerçek mi? Sipahi dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerinde Özge Gürel ve Kaan Yıldırım'ın yer aldığı Sipahi dizisi 1. bölümüyle Show TV'de yayınlanacak. Tanıtım fragmanıyla bir süredir dikkatleri üzerine çeken yeni dizinin hikayesi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Sipahi dizisi uyarlama mı, hikayesi gerçek mi? Sipahi dizisi nerede çekiliyor? İşte yanıtlar...
SİPAHİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Show TV'nin yeni iddilı dizisi Sipahi'nin ilk bölümünde ekrana gelecek sahneler Almanya'nın Berlin şehrinde çekildi. Kaan Yıldırım'ın hayat verdiği Korkut Ali Türkoğlu'nun yürüttüğü gizli bir operasyona ait sahnelerin çekimleri ise Berlin Katedrali, Brandenburg Kapısı, Müzeler Adası ve Oberbaum Köprüsü'nde gerçekleşti.
Öte yandan bazı sahneler ise Gaziantep'in Şahinbey çekildi.
SİPAHİ UYARLAMA MI, HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı Sipahi dizisi uyarlama değildir. İşte konusu:
Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi; çeşitli sınavlardan geçmekte, metaverse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman, ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.