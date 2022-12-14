Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE!

Gönül Dağı hasreti bitiyor! Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren ilgi ile izlenen fenomen dizi verilen aradan kurtuluyor. Cumartesi günlerinin vazgeçilmez dizisinin yetmiş sekizinci bölüm tarihi açıklandı. Peki Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE!
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gönül Dağı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 20:00'da yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Amcaoğulları, sıcak su ihalesi için çalışırken davalık oldukları Şilililerden kötü bir hamle gelir. Amcaoğulları başlarındaki sorunu herkesten gizler. Amcaoğulları bu zor durumdan nasıl kurtulacaktır?
Kaya kuzenler ellerindeki peteklerin yetmeyeceğini düşününce farklı yöntemlere başvurmaya kalkışacak.
Selma Öğretmen, okuldaki çocuklara laboratuvar yapmak için uğraşırken işi zorlaşmıştır. Selma Öğretmen'in azminden etkilenip ona yardım etmeye kim karar verir?
Rıfat ve Mihriban, mutlu evliliklerini sürdürmeye çalışırken Hacer'in gölgesi üzerlerindedir. Hacer'in olmayacak davranışları, Rıfat'a hangi kararları aldırmaya sevk edecektir?