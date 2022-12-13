

Semt :

Doğum Tarihiniz (*)

Doğum Yeriniz:

Sorulduğu Zaman Nereliyim Diyorsunuz

Mesleğiniz nedir? (*)

En Son Bitirdiğiniz Okul Adı Ve Bölümü

En Son Bitirdiğiniz Okul Adı Ve Bölümü

Medeni Durumunuz

Çocuğunuz Var Mı?

Varsa Kaç Çocuğunuz Var?

Daha önce survivorlardan hangi yarışmacıyı kendinize yakın buluyorsunuz? Neden?

Sigara kullanıyormusunuz? Kullanıyorsanız sıklık derecesini yazınız.

Hangi sporları yapıyorsunuz?Profesyonellik derecesini açıklayınız.

Ciddi herhangi bir sağlık probleminiz, düzenli alınması gereken bir ilaç ve alerjiniz var mı?

Yüzme biliyor musunuz? Derecesini yazınız .

Survivor'a neden katılmak istiyorsunuz ?

Survivor'a katılmak için hangi özelliklerinize güveniyorsunuz ?

Üç kelime ile kişiliğinizi tarif ediniz.

Survivor'a yarışmacı olarak katılma şansı elde ederseniz en az ve en çok neden zorlanacağınızı düşünüyorsunuz ?

Kazanırsanız ödülü ne için harcamayı düşünüyorsunuz ? (*)

Bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık nedir ?

Bugüne kadar başınıza gelen en talihsiz olay nedir ?

Bugüne kadar başınıza gelen en güzel olay nedir ?

Kendiniz ile ilgili anlatabileceğiniz en ilginç şey nedir ?

Survivor'a başvuran veya katılan başka kimseyi tanıyormusunuz ?Yakınlığığınız nedir?İsimlerini yazınız.

Başvurduğunuz yada katıldığınız başka televizyon programları var mı?Varsa neler ?

İlk fotoğrafınız

Boydan fotoğrafınız (ilkinden farklı)

Videonuz (Max: 100 MB ve mp4 olmalıdır) (*)