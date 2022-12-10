Wednesday 2. sezon hakkında aramalar hız kazandı. Dizinin 1. sezonunu izleyenler 2. sezon tarihini merak edip araştırmaya başladı. Peki, Wednesday dizisi 2. sezon ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon 1. bölüm Türkçe dublaj yayınlandı mı? İşte merak edilenler!
WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON VAR MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Netflix'in ilk sırasında günlerdir yerini koruyan dizi Wednesday, 85 ülkede adından söz ettirdi. Addams Ailesi'ni konu alan Wednesday dizisi, doğaüstü ve ürpertici bir atmosfere sahip.
WEDNESDAY İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Diziyi bir solukta bitiren hayranlar, ikinci sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, yapım şirketinden konu hakkında bir açıklama gelmedi.