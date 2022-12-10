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    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu!

    TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün yarışmacılardan biri 50 bin TL ödülün sahibi olacak. Bu hafta 1. gün Sevda Hanım, 2. gün Eylem Hanım, 3. gün Hakan Bey, 4. gün Gülbahar Hanım yarıştı. Haftanın son gününde Emre Bey yarışacak. Daha sonra da puanlama yapılacak ve haftanın 1. si seçilecek. Peki ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu nasıl? 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...

    takvim.com.tr
    ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 50 bin TL’yi kazanan yarışmacı kim? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu!

    TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün yarışmacılardan biri 50 bin TL ödülün sahibi olacak. Bu hafta 1. gün Sevda Hanım, 2. gün Eylem Hanım, 3. gün Hakan Bey, 4. gün Gülbahar Hanım yarıştı. Haftanın son gününde Emre Bey yarışacak. Daha sonra da puanlama yapılacak ve haftanın 1. si seçilecek. Peki ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu nasıl? 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu sorusu araştırılıyor. Haftanın 5 günü boyunca belirledikleri menüyü çıkarmaya çalışan yarışmacılar gün sonunda konuk oldukları yarışmacının yemeklerini puanlıyor. Haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile büyük ödülün sahibi olan yarışmacı açıklanıyor.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    9 Aralık Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Emre oldu. Emre, 50 bin TL ödülü kazandı.

        ZUHAL TOPAL HAFTANIN YARIŞMACILARI

        1. GÜN YARIŞMACISI Sevda Çekin

        2.GÜN YARIŞMACISI Eylem Keskin

        3. GÜN YARIŞMACISI Hakan Karaduman

        4. GÜN YARIŞMACISI Gülbahar Balcı

        5. GÜN YARIŞMACISI Emre Karabağlı

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE PUAN DURUMU

        Sevda Çekin: 33 Puan (Pazartesi yarışmacısı)

        Eylem Keskin: 29 Puan (Salı yarışmacısı)

        Hakan Karaduman: 12 Puan (Çarşamba yarışmacısı)

        Gülbahar Balcı: 23 Puan (Perşembe yarışmacısı)

        Emre Karabağlı: Henüz açıklanmadı (Cuma yarışmacısı)
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        Haberler Televizyon ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu!
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