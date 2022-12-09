ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 50 bin TL’yi kazanan yarışmacı kim? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu!

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finalina gelindi. Her Cuma günü bir kişi büyük ödülün sahibi oluyor. Peki bu haftanın şampiyonu belli oldu mu? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu sorusu araştırılıyor. Haftanın 5 günü boyunca belirledikleri menüyü çıkarmaya çalışan yarışmacılar gün sonunda konuk oldukları yarışmacının yemeklerini puanlıyor. Haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile büyük ödülün sahibi olan yarışmacı açıklanıyor.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi olan isim haftanın finalinde belli olacak.