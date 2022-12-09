ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 50 bin TL’yi kazanan yarışmacı kim? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu!

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finalina gelindi. Her Cuma günü bir kişi büyük ödülün sahibi oluyor. Peki bu haftanın şampiyonu belli oldu mu? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 9 Aralık 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...