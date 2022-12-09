Yalı Çapkını 12. Bölüm CANLI İZLE! 9 Aralık Yalı Çapkını 12. bölüm STAR TV Youtube FULL HD reklamsız kesintisiz İZLE! Seyran ve Ferit boşanacak mı?

STAR TV ekranlarında sıkı takip edilen Yalı Çapkını dizisi bu akşam 12. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu hafta yayınlanan bölümde yaşanacaklar oldukça merak edildi. Son bölümde yer alanlar sosyal medyada gündem olmuştu. Yeni bölümü izlemek ve gelişmelerden haberdar olmak için haberimizin devamını okuyun...
YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölümüyle 9 Aralık Cuma akşamı Star'da ekrana geldi.
YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM ÖZETİ: YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yalı Çapkını 12. bölümünde; Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.
Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.
Gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşir.
Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çeker.