Yalı Çapkını 12. Bölüm CANLI İZLE! 9 Aralık Yalı Çapkını 12. bölüm STAR TV Youtube FULL HD reklamsız kesintisiz İZLE! Seyran ve Ferit boşanacak mı?

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM ÖZETİ: YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yalı Çapkını 12. bölümünde; Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.

Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

Gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşir.

Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çeker.