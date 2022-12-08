Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster kaç kişi 1 milyon kazandı? İşte 1 milyonluk sorular...

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster kaç kişi 1 milyon kazandı? sorularının yanıtları sıkça araştırılmaya başlandı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 20:00'da yayınlanacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 3 YIL SONRA TARİHİ AN
3 yıl aradan sonra ilk kez bir yarışmacı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Henüz 20 yaşındaki Batu Alıcı, hayatındaki başarıyı yarışmaya yansıtmayı başardı. Bütün soruları doğru cevaplayan Batu, son soruya kadar geldi. İşte Batu Alıcı'ya milyonluk sorunun kapısını açan o son soru...
SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara