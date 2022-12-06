Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster kaç kişi 1 milyon kazandı? İşte 1 milyonluk sorular...

Şıklarında Vatan, Kan, Toprak ve Yurt olan soruya uzun uğraşlar sonucu doğru cevap olan "Toprak"yanıtını veren Arda Ayten, 1 milyonu kazanmıştı.

"DAHA ERKEN BİLEMEDİĞİM İÇİN HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

1 milyonu kazanması sonrası duygularını paylaşan Arda Ayten, "En başından beri biliyordum ama bu ne biliyor musunuz? Ya ben Pozitif bakıyorum. Baskıyı gülümsemekle ezmeyi öğrendim. Çok gülümsemeye çalışıyorum ama bazen beni de üzerimde baskı oluyor. Bu daha erken söyleyebilirdim. Daha erken bilmediğim için özür diliyorum. Bunu bilememe gibi bir şansım olamazdı. İstiklal Marşı'nın 9. kıtasını unuttuğum an baskıdan dolayıydı. İnsanlara işkence çektirdik gerçekten." ifadelerini kullanmıştı.

Arda Ayten'den sonra konuşan Kenan İmirzalıoğlu da "Seninle gurur duyuyoruz" demişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

"#milyonluksoru" etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'da gündeme oturan yarışmacı, çok sayıda kullanıcı tarafından da takdir edildi.