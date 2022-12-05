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    • Televizyon
    • 05.12.2022 20:06
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    • 05.12.2022 20:06
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    Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster kaç kişi 1 milyon kazandı? İşte 1 milyonluk sorular...

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 3 yıl sonra Batu Alıcı 1 milyonluk soruyu açtırdı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta Pazar günü ATV'de yayınlanan fenomen yarışma programının son bölümünde Batu Alıcı 400 bin TL'lik soruyu bilerek herkesi heyecanlandırdı. 1 milyonluk soru merak edilirken 'Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster kaç kişi 1 milyon kazandı?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER KAÇ KİŞİ 1 MİLYON KAZANDI?

    Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster kaç kişi 1 milyon kazandı? sorularının yanıtları sıkça araştırılmaya başlandı.

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 20:00'da yayınlanacak.

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 3 YIL SONRA TARİHİ AN

    3 yıl aradan sonra ilk kez bir yarışmacı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Henüz 20 yaşındaki Batu Alıcı, hayatındaki başarıyı yarışmaya yansıtmayı başardı. Bütün soruları doğru cevaplayan Batu, son soruya kadar geldi. İşte Batu Alıcı'ya milyonluk sorunun kapısını açan o son soru...

    SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?

    A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

    B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

    C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

    D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

        KİM MİLYONER OLMAK İSTER KAÇ KİŞİ 1 MİLYON KAZANDI?

        Son olarak 2019 yılında Arda Ayten adlı yarışmacı 1 milyonu kazanmıştı. 1 milyonu kazanması sonrası duygularını paylaşan Arda Ayten, "En başından beri biliyordum ama baskı vardı. Daha erken bilmediğim için özür diliyorum. İnsanlara işkence çektirdik gerçekten." ifadelerini kullanmıştı.

        Ayten, 12 soruyu doğru cevaplayarak 1 Milyonluk ödülü almıştı.

        19 yaşındaki yarışmacıya "Onkıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?" sorusu sorulmuştu.

        Şıklarında Vatan, Kan, Toprak ve Yurt olan soruya uzun uğraşlar sonucu doğru cevap olan "Toprak"yanıtını veren Arda Ayten, 1 milyonu kazanmıştı.

        "DAHA ERKEN BİLEMEDİĞİM İÇİN HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

        1 milyonu kazanması sonrası duygularını paylaşan Arda Ayten, "En başından beri biliyordum ama bu ne biliyor musunuz? Ya ben Pozitif bakıyorum. Baskıyı gülümsemekle ezmeyi öğrendim. Çok gülümsemeye çalışıyorum ama bazen beni de üzerimde baskı oluyor. Bu daha erken söyleyebilirdim. Daha erken bilmediğim için özür diliyorum. Bunu bilememe gibi bir şansım olamazdı. İstiklal Marşı'nın 9. kıtasını unuttuğum an baskıdan dolayıydı. İnsanlara işkence çektirdik gerçekten." ifadelerini kullanmıştı.

        Arda Ayten'den sonra konuşan Kenan İmirzalıoğlu da "Seninle gurur duyuyoruz" demişti.

        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

        "#milyonluksoru" etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'da gündeme oturan yarışmacı, çok sayıda kullanıcı tarafından da takdir edildi.

        ARDA AYTEN KİMDİR? MESLEĞİ NEDİR?

        19 yaşındaki tıp öğrencisi olan Arda Ayten, Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyor.

        Kitaplara karşı ilgili olduğunu söyleyen genç yarışmacı programda söylediği "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı.Arda Ayten ayrıca yarışmada anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını dile getirmişti.Arda Ayten şimdiye kadar 4 kitap yazdığını da izleyicilerle paylaşmıştı.
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        Haberler Televizyon Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster kaç kişi 1 milyon kazandı? İşte 1 milyonluk sorular...
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