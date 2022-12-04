Güneş için savaşan Elif yürek dağladı! Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “O yalnız kaldı!”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güneş için mücadele veren Elif'in "O yalnız kaldı!" sözleri dikkat çekerken gözyaşları yürek dağladı.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mahkeme DNA sonucu belli olana kadar Güneş'in sosyal hizmetlerde kalmasına karar verir. Dila'nın keyfi yerinde, Güneş'i almak için gün sayar.
Elif ise sosyal hizmetlerin önünde adeta kamp kurar. Güneş diğer çocukların, kıskanç bakışları ve alaycı tavırları altında ezilir, horlanır.
Fırat mahkemeye müdahil olup vesayeti almayı planlar ama Ümran'ın da aynı hamlede bulunmasıyla son umudu paramparça olur.