O tarihte sevenleriyle buluşacak! Recep İvedik 7'nin ilk fragmanı geldi! Recep İvedik 7 konusu, yayın tarihi ve oyuncuları...

RECEP İVEDİK 7'NİN KONUSU NE?

Gişe rekortmeni Recep İvedik'in 7. filminde şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

Recep İvedik köye göç ediyor

Recep İvedik 7'de Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. Yeni filmde Recep İvedik, köye göç ediyor.