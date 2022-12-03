Kardeşlerim 70. BÖLÜM CANLI İZLE - Kardeşlerim ATV yeni bölüm atv kesintisiz, tek parça FULL HD CANLI İZLE!

Doruk'un Asiye'ye olan tutkulu aşkı, Nebahat'i iyice çileden çıkartırken, Tolga ve Leyla hayatlarıyla ilgili radikal bir karar alırlar.. Sevgi'yle ilgili yaşananlardan dolayı büyük bir vicdan azabı ve suçluluk duyan Yasmin'in gözünü iyice karartması ise hiç beklenmedik bir sonuç yaratır..