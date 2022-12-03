Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 03.12.2022 19:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2022 19:08
    ABONE OL

    Kardeşlerim 70. BÖLÜM CANLI İZLE - Kardeşlerim ATV yeni bölüm atv kesintisiz, tek parça FULL HD CANLI İZLE!

    Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 70. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi, geçen hafta yepyeni maceralarla takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. İşte Kardeşlerim 70. bölüm canlı yayın linki...

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 70. BÖLÜM CANLI İZLE

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

    KARDEŞLERİM 70. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KARDEŞLERİM 70. BÖLÜM KONUSU

    Sevgi ölüm tehlikesiyle burun buruna kalırken, Akif'in eline hiç ummadığı büyük bir fırsat geçer.Hastanede Sevgi için gergin bekleyiş başlarken, Ömer ayakta kalabilmek için Asiye'ye tutunur.

    Doruk'un Asiye'ye olan tutkulu aşkı, Nebahat'i iyice çileden çıkartırken, Tolga ve Leyla hayatlarıyla ilgili radikal bir karar alırlar.. Sevgi'yle ilgili yaşananlardan dolayı büyük bir vicdan azabı ve suçluluk duyan Yasmin'in gözünü iyice karartması ise hiç beklenmedik bir sonuç yaratır..

        KARDEŞLERİM DİZİ 69. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez. Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır.

        Nebahat, Asiye'yi Doruk'tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Berk ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Ahmet ve Şevval amaçlarına ulaşmak üzereyken, Yasmin konakta gördüğü manzara karşısında dehşete düşer..
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’na ’Rifkin’ uyarısı! Yüzüne yüzüne söyledi
        Haberler Televizyon Kardeşlerim 70. BÖLÜM CANLI İZLE - Kardeşlerim ATV yeni bölüm atv kesintisiz, tek parça FULL HD CANLI İZLE!
            SON DAKİKA