Yalnız Kurt Yalnız Kurt 28. BÖLÜM İZLE - atv CANLI yayın İZLE || Yalnız Kurt 28. son bölüm kesintisiz, tek parça FULL HD canlı yayın linki

YALNIZ KURT 28. BÖLÜM KONUSU NE?

Gani masada Doğan'ın infaz emrini vermiştir. Doğan çevresi silahlı adamlarla çevrilmiştir. Gani birazdan Doğan'dan kurtulacağını düşünürken, Bünyamin ve Reşat bu planı bozar. Bu sefer güç Doğan'ın eline geçer. Ama Doğan racona uyar. Gani'yi düelloya davet eder. Bilek büken kimse onun dediği olacaktır. Gani bu teklifi hemen kabul eder ama aklında bin bir türlü hainlik vardır. Ve bütün bunlar olurken Ela babasını gizlice girdiği arabadan takip etmektedir. Doğan kadar o da tehlike altındadır artık.