Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 02.12.2022 20:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2022 20:37
    ABONE OL

    Yalnız Kurt Yalnız Kurt 28. BÖLÜM İZLE - atv CANLI yayın İZLE || Yalnız Kurt 28. son bölüm kesintisiz, tek parça FULL HD canlı yayın linki

    Yalnız Kurt, 28. bölümüyle ekranlara gelecek. Yalnız Kurt izleyicileri, dizinin yeni bölümünü heyecanla bekliyor. İşte Yalnız Kurt 28. bölüm linki...

    takvim.com.tr
    Yalnız Kurt Yalnız Kurt 28. BÖLÜM İZLE

    Yalnız Kurt dizisi hayranları dizinin 28. bölümünü izlemek için arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...

    YALNIZ KURT 28. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    YALNIZ KURT 28. BÖLÜM KONUSU NE?

    Gani masada Doğan'ın infaz emrini vermiştir. Doğan çevresi silahlı adamlarla çevrilmiştir. Gani birazdan Doğan'dan kurtulacağını düşünürken, Bünyamin ve Reşat bu planı bozar. Bu sefer güç Doğan'ın eline geçer. Ama Doğan racona uyar. Gani'yi düelloya davet eder. Bilek büken kimse onun dediği olacaktır. Gani bu teklifi hemen kabul eder ama aklında bin bir türlü hainlik vardır. Ve bütün bunlar olurken Ela babasını gizlice girdiği arabadan takip etmektedir. Doğan kadar o da tehlike altındadır artık.

    Türkiye-Yunanistan Savaş çıkarmak için bütün imkanlarını kullanan Harun Karacabey, bu emelinde başarısız olunca Altay ve Yıldırım timine her türlü karşılığın verilmesi emrini verir. İlk olarak Altay'a en büyük desteği veren Ahmet Hemşinli'nin ortadan kaldırılmasını ister. Hemşinli suikastten ağır yaralı olarak kurtulur. Davut Bahadır'ın emriyle Altay, bu saldırının karşılığını Harun Karacabey'in aklına gelmeyecek şekilde verecektir.

        YALNIZ KURT OYUNCULARI

        Altay Kurdoğlu (Yiğit Yıldırım) (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Davut Bahadır tarafından yetiştirilmiş bir yetim kurttur. Doğan Sakınmaz ve Davut Bahadır ile Golyat'a karşı savaşmaktadır.

        Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbarat subayıdır.
        Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

        Meryem (Jessica May)

        Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Altay ile birlikte Golyat'a karşı savaşmaktadır.

        Barış Serbey (Yalçın Hafızoğlu)

        Harun Karacabey (Altan Gördüm)

        Peyami Çevreci (Gökçe Özyol)

        Ahmet Hemşinli (Hilmi Özçelik): Emniyet Müdürü'dür.

        Sefer (Deniz Evin): Doğan'ın sağ koludur.

        Kavak (Sabahattin Yakut): Doğan'ın adamıdır.

        Reşat (Doğu Can): Doğan'ın boks mekanında çalışan temizlik görevlisidir.

        Akif (Göktan Oktay Göztepe): Altay'ın yardım ettiği bir sokak çocuğudur.

        Tekin Giritli (Viking) (Kürşat Alnıaçık): Eski bir komiserdir. Şu anda devlet için bir istihbarat biriminin kurucusu ve müdürüdür.

        Mira (Yaprak Medine): Halit Yıldırım'ın asistanıdır. Altay'a aşıktır.

            Ela (Almina Günaydın): Esra ve Levent'in kızıdır.

            Aybars (Erdem Yılmaz): Viking tarafından yetiştirilen yetim kurtlardan biridir.

            Halit Yıldırım / Beyazıt Yenişehir (Göker Ersivri / Uğur Çavuşoğlu): Altay'ın amcası ve Golyat'ın 5 numarasıdır. Eskiden Davut Bahadır'ın yardımcısıydı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Can Dündar ağladı Nevşin ve Aslı 6’lı masaya salladı
            Haberler Televizyon Yalnız Kurt Yalnız Kurt 28. BÖLÜM İZLE - atv CANLI yayın İZLE || Yalnız Kurt 28. son bölüm kesintisiz, tek parça FULL HD canlı yayın linki
                SON DAKİKA