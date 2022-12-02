Kardeşlerim dizisi 70. bölüm | Yeni bölüm zırıl zırıl ağlatacak! Ömer ve Asiye'ye şok haber! Yasmin'in cenazesi kalktı...

NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dizi Kardeşlerim ekrana gelmesi beklenen yeni bölümüyle tozu dumana katacak. İşte 70. bölümden detaylar....
KARDEŞLERİM 70. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
70. bölümde Sevgi Teyze kalp krizi geçiriyor. Yeni bölüm fragmanı yayına girdi.
Yasmin odasında hareketsiz halde bulunuyor.
Ömer gözyaşlarına boğulurken Asiye şoka giriyor.
KARDEŞLERİM 70. BÖLÜM FRAGMANI İZLE👇