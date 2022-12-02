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    • Televizyon
    • 02.12.2022 14:50
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    • 02.12.2022 14:50
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    Kardeşlerim dizisi 70. bölüm | Yeni bölüm zırıl zırıl ağlatacak! Ömer ve Asiye'ye şok haber! Yasmin'in cenazesi kalktı...

    Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 3 Aralık 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak. ATV'nin her hafta reyting rekorları kıran dizisinin 70. bölümünde gözyaşları sel olup akacak. Fragmanda Yasmin'in hareketsiz yatması merak uyandırdı. Peki Yasmin öldü mü? Eylül Lize Kandemir Kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı, neden?

    Kardeşlerim dizisi 70. bölüm

    NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dizi Kardeşlerim ekrana gelmesi beklenen yeni bölümüyle tozu dumana katacak. İşte 70. bölümden detaylar....

    KARDEŞLERİM 70. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    70. bölümde Sevgi Teyze kalp krizi geçiriyor. Yeni bölüm fragmanı yayına girdi.

    Yasmin odasında hareketsiz halde bulunuyor.

    Ömer gözyaşlarına boğulurken Asiye şoka giriyor.

    KARDEŞLERİM 70. BÖLÜM FRAGMANI İZLE👇
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    Haberler Televizyon Kardeşlerim dizisi 70. bölüm | Yeni bölüm zırıl zırıl ağlatacak! Ömer ve Asiye'ye şok haber! Yasmin'in cenazesi kalktı...
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