EDHO'nun yıldız isminin başrol oynadığı Kasaba Doktoru için flaş karar! Final mi yapıyor? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti derken...

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti derken Kasaba Doktoru dizisinin fişinin çekildği iddia edildi. Ancak açıklama geldi! TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktor'u hakkında karar verildi.
KASABA DOKTORU ARTIK O TARİHTE YAYINLANACAK
Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever'in paylaştığı Kasaba Doktoru'nun yayın tarihi değişti. Cuma günleri izleyicisinin karşısına çıkan dizi artık Çarşamba günleri yayınlanacak.
KASABA DOKTORU FİNAL Mİ YAPIYOR?
Kasaba Doktoru final yapmayacak. Yapılan açıklamada dizinin yalnızca yayın tarihinin değiştiği vurgulandı.
Kasaba Doktoru yeni gününde 7 Aralık'tan itibaren her Çarşamba TRT 1'de!