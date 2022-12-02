Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 02.12.2022 16:13
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    • 02.12.2022 16:13
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    2 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? Dizi gecesine hazır olun! 2 Aralık Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...

    Yağmurlu ve soğuk havalarda akşam evinde televizyon keyfi yapmak isteyenler akşamki diziler hakkında araştırmalara başladı. Birbirinden güzel diziler reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Peki, 2 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?

    Tüm kanalların yayın akışı listesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyonda 2022 Dünya Kupası maçları devam ederken, sevilen diziler ve programlar da yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak.

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Hicran

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema )

    22:30 Örümcek Adam 2

    01:15 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Çöp Adam

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Çöp Adam

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Yalı Çapkını

    00:15 Çöp Adam

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Yalnız Kurt

        00:20 Aldatmak

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        08:45 Bu Toprağın Sesi

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Yeşil Deniz

        17:00 Ana Haber

        17:55 İddiaların Aksine

        18:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Güney Kore-Portekiz

        20:00 3'te 3

        22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Kamerun-Brezilya

        00:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

            FOX TV YAYIN AKIŞI

            07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

            10:00 Ekonomi Arası

            10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün

            13:00 En Hamarat Benim

            16:30 Yasak Elma

            19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

            20:00 İyilik

            23:30 Orta Sayfa

            01:30 En Hamarat Benim

            TV8 YAYIN AKIŞI

            07:15 8'de Sağlık

            08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

            11:30 Yazgı

            12:45 Canım Annem

            13:30 Kadere Karşı

            14:15 Doya Doya Moda

            16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

            20:00 MasterChef Türkiye

            00:15 Tuzak
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            Haberler Televizyon 2 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? Dizi gecesine hazır olun! 2 Aralık Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...
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