2 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? Dizi gecesine hazır olun! 2 Aralık Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...

Tüm kanalların yayın akışı listesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyonda 2022 Dünya Kupası maçları devam ederken, sevilen diziler ve programlar da yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema )
22:30 Örümcek Adam 2
01:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Çöp Adam
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Çöp Adam