Yalı Çapkını'nda flaş ayrılık! Defteri kapanan oyuncunun cenazesi kalktı! Sezon ortasında diziyi bıraktı! "Sonlandırma kararı aldık"

Star'ın sevilen dizisi Yalı Çapkını her hafta Cuma akşamlarına damga vuruyor. Sevilen diziyle ilgili yaşanan yeni gelişme izleyicileri şoke etti. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinden bir oyuncunun cenazesi kalktı. Peki diziden ayrılan oyuncu kim, neden ayrıldı?