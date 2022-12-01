ALDATMAK 11. BÖLÜM CANLI İZLE ATV | Aldatmak dizisi yeni bölüm kesintisiz, full, HD, tek parça izle! 1 Aralık 2022 ATV canlı yayın linki

ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Aldatmak yeni bölümüyle 1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 20:00'da yayınlanacak. Dizinin yakın takipçileri yeni bölümü kaçırmamak için canlı yayın linkini araştırıyor. Bizler de Aldatmak dizisi yeni bölüm kesintisiz, full, HD, tek parça izleme ekranına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
👉ALDATMAK 11. BÖLÜM CANLI İZLE ATV
ALDATMAK 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tarık, Öykü'yü alıp giderek Yeşim'e ders vermek ister. Kızıyla rahat edebileceği tek yer Ozan'ın terk ettiği evidir.
Öykü'nün durumdan çok etkilenip üzüldüğünün farkında olan Tarık, kızını annesinden uzak tutmak konusunda tereddüt yaşar.
Oylum onu çok mutlu edecek bir haber alırken aynı zamanda hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalır.
Annesine gerçekleri itiraf etmekten korkarken, Tolga'nın bu yalanların gölgesinde yaşamaya tahammülü gittikçe azalmaktadır.
Sonunda hayatını yoluna koyan Ozan yeniden annesinin yanına taşınır. İş yerinde fark ettiği ters bir durumu Oltan'a anlatmak isterken Oltan'ı Yeşim'le baş başa yakalar.