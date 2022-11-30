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    • 30.11.2022 10:30
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    • 30.11.2022 10:30
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    O tarihte sevenleriyle buluşacak! Recep İvedik 7'nin ilk fragmanı geldi! Recep İvedik 7 konusu, yayın tarihi ve oyuncuları...

    Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın 2008'de ilk bölümünü çektiği Recep İvedik serisi, yoğun ilgi ile karşılanıyor. Recep İvedik 7'de Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. Yeni filmde Recep İvedik, köye göç ediyor.

    takvim.com.tr
    Recep İvedik 7’nin ilk fragmanı geldi!

    Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7 filminin çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında tamamlandı. Disney Plus'ta yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosunda Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi yer alıyor. 9 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak olan filmin merakla beklenen fragmanı da yayınlandı. İşte Recep İvedk 7 vizyon tarihi ve tüm detaylar...

    RECEP İVEDİK 7'NİN KONUSU NE?

    Gişe rekortmeni Recep İvedik'in 7. filminde şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

    Recep İvedik köye göç ediyor

    Recep İvedik 7'de Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. Yeni filmde Recep İvedik, köye göç ediyor.

    Babaannesinden miras kalan evde yaşayacak

    Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

        RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Recep İvedik 7'nin vizyon tarihi 9 Aralık 2022 olarak belirlendi ancak film, beyaz perdede gösterilmeyecek. Bunun yerine Disney Plus'ta yayınlanacak.

        RECEP İVEDİK 7 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Şahan Gökbakar'ın başrolü çektiği filmde, Gökbakar'a: Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor.
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