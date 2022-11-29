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    • Televizyon
    • 29.11.2022 16:47
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    • 29.11.2022 16:48
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın karşısında direnemedi! O dizi final yapıyor! Meğer fişi çoktan çekilmiş! Yayından kaldırılıyor...

    Salı akşamları reyting yarışında Ben Bu Cihana Sığmazam diğer dizilere açık ara fark attı. Son olarak 22 Kasım 2022 tarihinde Total'de ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada yine ATV'nin Esra Erol'da programı yer aldı. Reytinglerde geride kalan o dizi ise final kararı verdi. İşte detaylar...

    Ben Bu Cihana Sığmazam’ın karşısında direnemedi!

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle her hafta ilgi ile izleniyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı dizinin karşısında duramayan o yapımdan final kararı geldi.

    Ay Yapım imzalı Baba dizisi için karar verildi. Show TV'de izleyicilerle buluşan dizinin başrolünde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş yer alıyordu. Düşük reytingler nedeniyle erken final yapacak olan dizi aralık ayında yayınlanacak 30'uncu bölümüyle ekrana veda edecek.

    Dizide Bilginer ve Sarıtaş'ın yanı sıra ayrıca Ayda Aksel, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Damlasu İkizoğlu, Bihter Dinçel, Özge Özacar ve Hakan Kurtaş gibi isimler yer alıyor.

    AÇIKLAMA GELDİ!

    Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın senaryosunu yazdığı yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak'ın oturduğu Baba dizisi hakkında yapımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    '' 15 Şubat 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelen Baba projemiz 30. bölümüyle Aralık ayı sonunda serüvenini noktalayacak. Bizi seven ve takip eden tüm seyircilerimize teşekkür ederiz. ''

        BABA DİZİSİ KONUSU

        Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…

        Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

        Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır.

        Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam'ın karşısında direnemedi! O dizi final yapıyor! Meğer fişi çoktan çekilmiş! Yayından kaldırılıyor...
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