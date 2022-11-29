Ben Bu Cihana Sığmazam'ın karşısında direnemedi! O dizi final yapıyor! Meğer fişi çoktan çekilmiş! Yayından kaldırılıyor...

Ay Yapım imzalı Baba dizisi için karar verildi. Show TV'de izleyicilerle buluşan dizinin başrolünde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş yer alıyordu. Düşük reytingler nedeniyle erken final yapacak olan dizi aralık ayında yayınlanacak 30'uncu bölümüyle ekrana veda edecek.

Dizide Bilginer ve Sarıtaş'ın yanı sıra ayrıca Ayda Aksel, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Damlasu İkizoğlu, Bihter Dinçel, Özge Özacar ve Hakan Kurtaş gibi isimler yer alıyor.