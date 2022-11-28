MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE - 28 KASIM 2022 | Yuvadan kaçan koca, ihanet mesajı, son tartışma! Haluk Değer nerede?

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

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