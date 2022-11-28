Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 28.11.2022 16:47
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    • 28.11.2022 16:49
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    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE - 28 KASIM 2022 | Tüm gerçekler o görüntüyle ortaya çıkacak! Ahmet'in iddiaları doğru mu?

    ATV canlı yayın izle... Esra Erol'da bugün ele alınan konular yine milyonları ekran başına kilitliyor. Hasan ile Gülizar'ın son kararı, Şerafettin Amca'nın Melek'e tanıdığı süre sona erdi... Melek evi boşaltacak mı? Tüm gerçekler, o görüntüyle ortaya çıkacak... Ahmet'in iddiaları doğru mu? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

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        Haberler Televizyon ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE - 28 KASIM 2022 | Tüm gerçekler o görüntüyle ortaya çıkacak! Ahmet'in iddiaları doğru mu?
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