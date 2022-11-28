Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.11.2022 19:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2022 16:37
    ABONE OL

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE - 2 ARALIK 2022 | 4 evladı Gülizar'a hangi mesajı gönderdi?

    ATV canlı yayın izle... Esra Erol'da bugün ele alınan konular yine milyonları ekran başına kilitliyor. 4 evladı Gülizar'a hangi mesajı gönderdi? Gülizar şimdi ne yapacak? 12 yıldır bebeğimiz olmadı diye kayınvalidem üstüme, kuma getirmek istiyor... Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    4 evladı Gülizar'a hangi mesajı gönderdi? Gülizar şimdi ne yapacak?

    Gülizar'dan herkesi şok edecek karar!
        Bakan Akar’dan ABD’ye çok net uyarı: Desteğinizi kesin
        Haberler Televizyon ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE - 2 ARALIK 2022 | 4 evladı Gülizar'a hangi mesajı gönderdi?
            SON DAKİKA