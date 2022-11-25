Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmacıların rekabeti devam ederken bu haftanın kazananı merak konusu oldu. Hafta içi her hün yayınlanan programda 5 yarışmacı yarışıp birbirlerine puan veriyor. Son olarak da Zuhal Topal'ın puanı eklenerek haftanın birincisi seçiliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 25 Kasım Cuma Yemekteyiz kim kazandı, 50 bin TL ödülün sahibi kim?