Arka Sokaklar BİTTİ Mİ, neden ara verdi? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 25 Kasım Kanal D yayın akışı!

ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, NEDEN ARA VERDİ?

Erler Film'den Arka Sokaklar dizisi hakkınd açıklama geldi. Dizinin neden çekimlere ara verdiği belli oldu.

Yapılan açıklamada "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" denildi.