O Kız 10. bölüm Kanal D izle 📺 || O Kız 10. bölüm FULL HD tek parça

Bu akşam yeni bölümü kaçırmak istemeyenler O Kız yeni bölüm hakkında araştırmalara başladı.
O KIZ 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Doruk ile Zeynep arasında samimi anlar yaşanmaya başlıyor. Olanların farkına varan Ozan Zeynep'i Doruk'a kaptırmak istemiyor. Diğer taraftan Kadir, Zeynep'e Melek konusunu açıyor. Sitare Kadir'in Melek'e olan zaafını kullanmak ister. Öte yandan Zeynep'i paylaşamayan Doruk ile Ozan arasında ipler gerilir.
O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sitare, ortaya çıkan gerçekler karşısında Doruk'a teslim olmuştur. Doruk, ortaya çıkan gerçekler ile birlikte Sitare'nin hayatını alt üst edecektir. Doruk ile iş birliği içerisine giren Ozan, gizemli bir anlaşma için el sıkışmış ve Sitare'ye meydan okuma planlarını çoktan yapmıştır. Bu planlar karşısında Sitare'nin hamlesi daha büyük olacaktır.